Amatrice Rieti infila il poker: Ladispoli battuta 4-1. La vetta resta sempre a 3 punti

RIETI- Dopo un primo tempo contratto, l’Amatrice Rieti passeggia nella ripresa: 4-1 alla Ladispoli. Doppietta di Alessandro, poi Mattei e Rossi in un secondo tempo a senso unico. Gli amarantocelesti resta quarti a -3 dalla vetta.

La gara

Ritmi altissimi nei primi minuti e Rieti subito pericoloso con Alessandro che impegna subito Tomarelli costretto a mettere in angolo. La coppia Rossi-Alessandro già dai primi minuti fa paura alla difesa ospite. Al 16’ si fa vedere in avanti Ladispoli, Pelizzi fa partita una conclusione fortissima che Egidio mette in corner. Rieti che torna in avanti con Rossi, di testa su corner non trova la porta.

La ripresa

Al 5’ Alessandro trafigge la difesa del Pomezia poi dentro l’area di rigore D’Aquanno atterra il numero 77, ammonizione e calcio di rigore sulle ampie proteste degli ospiti che portano anche all’ammonizione dell’estremo difensore della Ladispoli. Sul dischetto si presenta Rossi che spiazza Tomarelli e fa 1-0. Passano pochi minuti e il Rieti raddoppia: Sarritzu mette in mezzo per Alessandro che salta Tomarelli e fa 2-0. Al 26’ Giovannini entrato da appena sei minuti è costretto a lasciare il campo dopo un colpo al all’altezza del ginocchio.

Al 31’ Mattei appena entrato proprio al posto di Giovannini sigla il gol del 3-0: ripartenza velocissima di Alessandro che apre per Rossi che chiude la triangolazione con Mattei che davanti a Tomarelli non sbaglia. Al 35’ Mattei apre per Rossi che cerca Alessandro che dentro l’area di rigore sigla la sua doppiata personale in maglia amarantoceleste. Nei secondi finali Suma sigla il 4-1.

Il tabellino

SS Amatrice Rieti: Egidio, Grassi (33’st Aversa), Bertino (11’st Diarra), Di Francia, Filosa, Tiraferri, De Fato, Boncompagni, Sarritzu (20’st Giovannini (26’st Mattei), Alessandro, Rossi. A disp. Capriccioli, Scipioni, Fiscaletti, Di Nicola, Coppola. All. Bernardino

Academy Laispoli: Tomarelli, D’Aquanno, Ranieri, Paganetti (27’st Polucci), Temperini, Minelli (38’st Mengoni), Aracri (25’st Reinkardt), Lurato, Pelizzi (16’st Suma), Colace, Leonardi (25’st Cedeno). A disp. Cremona, Fiaschetti, Ruggiero, Ferruzzi. All. Mirabella

Arbitro: Delfino di Roma 1 (Forina e Abbati)

Reti: 5’st Rossi, 8’st e 36’ st Alessandro, 26’st Mattei, 45'st Suma

Note. Ammoniti: Tomarelli, D’Aquanno, Cedeno (L) Recupero: 0’pt- Angoli: 6-1