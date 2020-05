All’Orto botanico il 5 giugno apre “The living Chapel”, la Cappella di San Francesco ricostruita con migliaia di alberi e piante

Ricostruita con tremila piante ornamentali e migliaia di giovani alberi, all’Orto botanico della Sapienza sarà presto visibile

la Cappella di San Francesco. Il progetto si ispira al programma Onu, Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile e all'Enciclica Laudato Si', L'inaugurazione avverrà il 5 giugno alle 17 a largo Cristina di Svezia 23 e sarà possibile seguire l'evento live su Facebook: https://www.facebook.com/thelivingchapelproject.

una cappella vivente realizzata con materiale di riciclo e rivestita interamente da piante e giovani alberi e dotata di un sistema musicale generato dall'acqua. La cerimonia che avrà luogo nella Giornata mondiale dell'Ambiente.



Il progetto è stato ideato dal compositore australiano-canadese Julian Darius Reviel che, con l’aiuto di 100 studenti volontari, ha voluto ricreare la “Porziuncola" di San Francesco ad Assisi. La struttura in alluminio riciclato è stata ricoperta da tremila piante ornamentali permanenti e da migliaia di giovani alberi provenienti dalle foreste del centro Europa e da una collezione di frutti antichi originari dell’Umbria. Sono state inoltre create delle installazioni sonore realizzate con barili di petrolio riciclati e rigenerati in strumenti musicali che, animati da un flusso di gocce d’acqua, creano una sinfonia musicale continua, realizzando così un luogo di profonda armonia tra natura, musica, arte, architettura e umanità. La Sapienza insieme all’Orto botanico ha aderito all’iniziativa contribuendo a ospitare ed allestire la Cappella vivente. Al termine dell’estate la struttura sarà smontata e gli alberi saranno donati per il recupero di aree verdi e per la creazione di nuovi giardini. Sarà possibile visitare La Cappella vivente nelle giornate di apertura dell’Orto botanico: dal lunedì alla domenica 9.00-18.30, con prenotazione obbligatoria (preferibilmente tramite email all’indirizzo ortobotanicoroma@yahoo.com o tel. 06 49917135 dalle ore 9 alle 17)

