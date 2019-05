Riondino e i provini per tv e cinema: «Un rimborso per gli attori»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Rimborso agli attori per provini di cinema e tv. Un atto rivoluzionario, un piccolo passo verso la civiltà, ciò che Artisti 7607 sta facendo per gli attori, non era mai avvenuto in Italia e da oggi è realtà». Cosìsaluta una delle ultime novità in casa Artisti 7607, la collecting che amministra i diritti connessi al diritto d’autore e di cui l’attore tarantino è parte attiva, insieme a tanti altri protagonisti dello spettacolo, tra cui i fondatori Urbano Barberini, Paolo Calabresi, Luca D’Ascanio, Augusto Fornari, Elio Germano, Carmen Giardina, Neri Marcoré, Cinzia Mascoli, Alberto Molinari, Paco Reconti, Alessandro Riceci, Claudio Santamaria e Giulia Weber.Ogni iscritto alla collecting infatti, potrà usufruire di un compenso per i provini di cinema e tv, mirato a sostenere l’attività professionale degli interpreti, che riconosce la giornata del provino come una vera e propria giornata di lavoro e dunque da retribuire. Compensi giornalieri a partire da 80 euro fino a 150 euro, saranno così distribuiti a tutti gli attori iscritti alla collecting Artisti 7607 attraverso la compilazione di appositi moduli.