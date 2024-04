© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ci sarà anche Pierfrancesco Favino al 77mo Festival di Cannes in programma dal 13 al 25 maggio: l’attore è tra i protagonisti di ”Il Conte di Montecristo”, la serie kolossal di Matthieu Delaporte e Alexandre de la Patellière ispirata al romanzo Il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas. Attesa sulla Croisette fuori concorso, la serie è interpretata anche da Pierre Niney, Bastien Bouillon, Anaïs Demoustier, Anamaria Vartolomei.. E non è l’unica aggiunta last minute al programma-monstre del Festival: saranno in concorso anche il nuovo film del regista premio Oscar Michel Hazanavocius ”La plus précieuse des marchandises”, ”Trois kilomètres jusqu'à la fin du monde” del romeno Emanuel Parvu, ”The seed of the sacred fig” dell’iraniano Mohammad Rasoulof.. Aggiunte anche altre proiezioni speciali: il documentario ”Lula” di Oliver Stone, ”An Unfinished film” di Lou Ye, ”Nasty” di Tudor Giurgiu, ”Spectateurs” di Arnaud Desplechin. Nella sezione Première si vedrà ”Maria” di Jessica Palud, biopic su Maria Schneider incentrato sulla controversa lavorazione di ”Ultimo tango a Parigi”,”Vive mourir renaitre” di Gaël Morel e al Certain Regard ”When the light breaks” di Rúnar Rúnarsson, ”Niki” di Céline Sallette, ”Flow” di Gints Zilbalodis.