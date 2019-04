Lina Wertmüller: «Sul set quando serviva menavo. A De Crescenzo morsi un dito»

Ultimo aggiornamento: 11:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Mi fa molto piacere, cos’altro posso dire? Ma di celebrazioni e premi non mi è mai importato. Ho lavorato tutta la vita per il gusto di farlo e trasmettere agli altri un po’ di gioia».90 anni e una carriera leggendaria, è adagiata su un divano dell’accogliente salotto liberty del suo appartamento a due passi da Piazza del Popolo. Commenta a voce bassa, una sigaretta tra le dita, un sorriso e una battuta, la decisione del Festival di Cannes (14-25 maggio) di renderle omaggio: nella sezione Cannes Classic verrà proiettato Pasqualino Settebellezze, il film che nel 1977 conquistò quattro nomination agli Oscar e fece di lei la prima regista della storia arrivata in finale agli Academy (l’avrebbero poi seguita in pochissime, per l’Italia solo Cristina Comencini). E la regina della commedia adorata da giganti hollywoodiani come Robert Altman, Martin Scorsese, Al Pacino. Sulla Croisette ci sarà anche Giancarlo Giannini, il protagonista. «Sarebbe bello andare, ci hanno comunicato la data?», chiede Lina alla dolcissima figlia 28enne Maria Zulima che, dopo aver recitato nei suoi film, le fa ora da manager. Sul naso la regista di Mimì metallurgico, Travolti da un insolito destino, Io speriamo che me la cavo ha gli iconici occhiali bianchi che hanno dato il titolo al bel documentario di Valerio Ruiz su di lei, il sole del pomeriggio filtra dalle finestre («abbiamo i doppi vetri contro il rumore»), il gatto Nerone reclama attenzioni. Ad un’età in cui si fanno bilanci, Wertmüller guarda avanti e ha un progetto: allestire in teatro la commedia musicale di Garinei e Giovannini A cosa servono gli uomini?. La protagonista sarà Nancy Brilli.«E’ un’attrice brava, bella e spiritosa. Nei miei attori ho sempre cercato il senso dell’umorismo: una qualità che, va detto, nelle donne non sempre si sposa con la bellezza».«Non ci ho mai pensato. Lavoravo e basta. Farsi obbedire non è questione di sesso. Ci vuole il carattere».«Sapevo il fatto mio. Ero capace di impormi. E, quando serviva, menavo».«Mi faccia ricordare...ah, sì: Luciano De Crescenzo. Sul set di Sabato, domenica e lunedì non la finiva di gesticolare, così gli morsi un dito».«Smise immediatamente di agitare le mani».«Nessun posto particolare. Sono ugualmente affezionata a tutti i miei film, per una ragione o per l’altra. Li considero i miei figli».«Vado poco in sala, i film li guardo in tv. Vedo cose buone e cose meno buone».«Non l’ho mai cercata e non l’ho mai trovata».«Io non l’ho mai detto perché non lo penso».«Non me n’è mai fregato nulla. Mi dispiacque soltanto che, dopo I Basilischi, mi considerarono troppo seria».«Se passano in tv. Qualche tempo fa mi sono imbattuta in Travolti da un insolito destino e sono arrivata fino in fondo. E’ stato divertente».«Giuro che non l’ho visto. L’ho evitato perché solo l’idea che il mio film venisse rifatto mi sembrava una scemenza».«E’ stato un gentiluomo».«Sì, molto. Ma speravo nel cavallo».«Pochissime cose, putroppo».«L’ingiustizia sociale».«Le molestie ci sono sempre state. Oggi vengono amplificate dai media e forse ultimamente si è esagerato con la caccia alle streghe. Ma spero che tutto questo serva a cambiare le cose, a garantire più rispetto».«Aver sposato Enrico Job (scomparso nel 2008, ndr) e aver lavorato con lui».«Niente, ho fatto il lavoro che amavo e mi sono molto divertita».Interviene Maria Zulima: «Dovrebbero darle l’Oscar alla carriera». Lina sorride e spegne l’ennesima sigaretta.