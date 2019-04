A Cannes "Easy RIder" e "Miracolo a Milano", restaurati dalla Cineteca di Bologna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per la rassegna "Cannes Classics", al festival d'oltralpe saranno presentati i restauri di due grandi film del passato, a cura della Cineteca di Bologna: "Miracolo a Milano" di Vittorio De Sica e "Easy Rider" con Dennis Hopper, Peter Fonda e Jack Nicholson.Si tratta, nel primo caso, di un capolavoro uscito dal cappello di Vittorio De Sica e Cesare Zavattini.Nel secondo, di un film-simbolo di un’intera epoca e dell’idea di libertà: compie 50 anni "Easy Rider" di Dennis Hopper, con lo stesso Hopper a formare un indimenticabile trio con Peter Fonda e Jack Nicholson.Ecco i restauri che la Cineteca di Bologna e il suo laboratorio L'immagine Ritrovata porteranno alla 72ª edizione del Festival di Cannes, in programma dal 14 al 25 maggio, nella sezione Cannes Classics."Miracolo a Milano", tratto dal romanzo "Totò il buono" di Cesare Zavattini, che collaborò naturalmente anche alla sceneggiatura assieme allo stesso regista Vittorio De Sica, torna restaurato sulla Croisette dopo la Palma d’oro (che allora si chiamava Grand Prix) per il miglior film, vinta nel 1951.Ma anche per "Easy Rider" si tratta di un ritorno a Cannes, dopo aver vinto nel 1969 il premio come Miglior opera prima.