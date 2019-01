L'americano Joe Dante al Lucca Film Festival (13-21 aprile) presenta Nightmare Cinema, antologia horror di cinque registi

Il regista americano Joe Dante, autore di film cult come Gremlins e Piraña, è tra le star annunciate del Lucca Film Festival e Europa Cinema 2019 che si svolgerà dal 13 al 21 aprile a Lucca e Viareggio. Il regista riceverà il Premio alla carriera dell'edizione 2019, sarà omaggiato da una selezione dei suoi film più rappresentativi, terrà una masterclasscurata dal critico Paolo Zelati e presenterà - in anteprima nazionale - Nightmare Cinema, lavoro collettivo e antologia horror di cinque registi in cui Joe Dante ha girato l'episodio intitolato

Mirare

. A Lucca ci sarà anche Mick Garris - regista cult anche per aver ideato la serie televisiva Masters of Horror - come produttore e regista di Nighmare Cinema.



«Joe Dante - hanno spiegato Stefano Giorgi e Paolo Zelati, curatori della sezione - è uno di quei registi di genere che ha saputo, più di ogni altro, interpretare l'horror dissacrante sul grande schermo con ironia e con stile anticonformista. Il suo essere eclettico e anarchico ha sfidato il cinema americano e mainstream e rappresenta quel filone sperimentale e indipendente da sempre promosso e mostrato dal festival». Il festival racconterà la carriera di Dante sin dagli esordi: da Hollywood Boulevard (1976) al più famoso Piraña (1978), girato per Corman, realizzato in meno di un mese con un budget ridottissimo al successo straordinario di Gremlins. Dal cult Explorers (1985) a La seconda guerra civile americana (1997), fino a Small Soldiers (suggerito da Spielberg), nuova e agguerrita accusa all'arroganza guerrafondaia fino al ritorno al cinema segnato da The Hole in 3D (2010), horror psicologico incentrato sulla scoperta di una botola che porta ad un misterioso mondo fatto di spiriti maligni.

