Aldo Lado, morto il maestro dell'horror noto con lo pseudonimo di George B. Lewis autore di «Sepolta viva»

Si è spento nella sua casa di Roma Aldo Lado, celebre regista di film cult che negli anni '70 lo resero protagonista del filone horror. Tra le pellicole più note e di maggior successo spicca «Sepolta viva» (1973), film che vide il debutto dell'attrice Agostina Belli.

A confermare la notizia della sua morte sono stati alcuni amici di famiglia, i quali hanno dichiarato che il decesso è avvvenuto nelle prime ore del mattino di sabato 25 novembre, dopo vari mesi di malattia. Il prossimo 5 dicembre Aldo Lado - conosciuto anche con lo pseudonimo di George B. Lewis - avrebbe compiuto 89 anni. Dopo aver vissuto per un periodo sul Lago Maggiore, nel 2021 si era trasferito a Trevignano Romano, sul lago di Bracciano.

Chi era Aldo Lado: i film e le collaborazioni

Nato a Fiume nel 1934 e cresciuto a Venezia, Aldo Lado è entrato nel mondo del cinema dopo una serie di esperienze come aiuto regia di Maurizio Lucidi e Bernardo Bertolucci. La carriera registica di Lado iniziò con il thriller «La corta notte delle bambole di vetro». Nella sua vita ha scritto e realizzato circa 20 pellicole per il grande schermo e altrettanti per la televisione. Numerose le collaborazioni di altissimo livello, tra le quali quella con Ennio Morricone, il quale ha composto le colonne sonore di molti suoi lavori.

Da una decina di anni Aldo Lado si era inoltre dedicato alla narrativa, pubblicando romanzi e racconti tra i quali il recente thriller «Il Mastino» (2018), vincitore del premio della Critica al premio letterario internazionale di Cattolica 2019 e del primo premio per romanzo edito al Premio Internazionale Giovanni Bertacchi di Sondrio nel 2020.