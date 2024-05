I film di Cannes, oltre la frontiera del reale

Ora che sono terminate le proiezioni dei film della Selezione Ufficiale di questa 77^ edizione del Festival di Cannes, possiamo dire che quello di apertura, Le deuxième act, che confonde di continuo i piani della verità e della finzione, era l'anticipazione di una caratteristica comune alla maggioranza degli altri film, come se il cinema, di fronte a una realtà così folle da sembrare finta, non riuscisse più a distinguere la vita dalla sua rappresentazione. Quel film, infatti, non ci vuol far capire quanto siano vere o recitate le cose che avvengono sul set di un film improbabile anche quando scopriamo che la storia è stata scritta e diretta da un'intelligenza artificiale, perché da lì si risprofonda in altre matrioske narrative, fino a un piano sequenza sui binari serviti a realizzare i lunghi carrelli iniziali che non porta simbolicamente a nulla.

«La verità non esiste più», viene infatti ribadito all'inizio di un altro dei primi film, Furiosa: a Mad Max saga, mentre uno dei protagonisti di The girl with the needle spiega il perché di questo atteggiamento del cinema contemporaneo: «Il mondo è un posto orribile, ma abbiamo bisogno di credere che non lo sia».

Partiamo dal tanto discusso film di Francis Ford Coppola, perché Megalopolis continua a farci dubitare che l'impero contemporaneo (del potere) non sia altro che una riproduzione di quello romano, rimescolando le proiezioni fantastiche del protagonista, Cesare Catilina, con le opere effettivamente realizzate. Sempre in ambito di tecnologie, pure The shrouds, di David Cronenberg, mette in scena dei rapporti fra il protagonista, creatore di una rete di cimiteri in cui è possibile vedere digitalmente i corpi seppelliti, e la moglie morta, come se il regno dei vivi fosse morto, e quello dei morti vivo.

Parlando ancora dell'amore, in Bird, diretto da Andrea Arnold, la figura dell'amico/acquila che aiuta la protagonista a trovare un suo spazio nel mondo è costantemente in bilico fra l'idea di una presenza fantastica all'interno del reale, e la proiezione immaginifica della sola protagonista, mentre la presenza finale di un balletto in stile musical ne L'amore ouf ci fa pensare al finale di Cuori selvaggi: siamo noi spettatori a volerci immaginare un (meritato) happy end, oppure è reale?

Anche la confessione tv del documentarista protagonista di Oh, Canada!, interpretato da Richard Gere, rimescola le carte tra le cose realmente fatte in vita, e il delirio indotto dai farmaci, essendo un malato in fase terminale.

Infine, parlando d'Italia: è vero il campo di battaglia del film I dannati, diretto da Roberto Minervini, oppure si tratta di un mero spazio metafisico, in stile deserto dei Tartari, creato dai soldati per riflettere sui deliri di tutte le guerre, visto che il nemico non si vede mai?