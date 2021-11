Stasera in tv, oggi lunedì 8 novembre su Rai 4 «Meander»: curiosità e trama del film con Gaia Weiss

Stasera in tv, lunedì 8 novembre, andrà in onda su Rai 4 alle 21:20 il film «Meander» del 2020. secondo lungometraggio del regista francese Mathieu Turi. Tra i protagonisti Gaia Weiss e Peter Franzén.

La trama

Una donna è sdraiata in mezzo alla strada quando un'auto si avvicina, prima che la raggiunga si alza e si fa da parte. L'auto si ferma accanto a lei e l'uomo all'interno le offre un passaggio. Si presentano come Lisa e Adam. Nota che ha il tatuaggio di una croce sulla mano. Parlano e Lisa rivela che sua figlia Nina è morta e oggi sarebbe stato il suo nono compleanno. Questo l'inizio di un avvincente thriller-horror francese.

Curiosità

La pellicola ha debuttato online al Sitges Film Festival del 2020 ed è stata distribuita a partire dal 9 luglio 2021. Per Screen Daily il film è paragonabile alla pellicola «Cube», sottolineando come anche in questo caso la scelta delle musiche sia al centro della narrazione.

