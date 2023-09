Fino all'ultimo indizio, riesplode il caso del thriller con Denzel Washington. I commenti: «Terrificante, spento dopo due minuti»

Le dita corrono sul telecomando per premere il tasto dello spegnimento. Il film "Fino all'ultimo indizio" fa talmente che non si può vederlo per più di due minuti.

Fino all'ultimo indizio, il thriller con Denzel Washington che terrorizza gli spettatori: «Spento due minuti»



Interpretato da Denzel Washington, Jared Leto e Rami Malek, The Little Things (in italiano il titolo è "Fino all'ultimo indizio") è un film del 2021. Tornato alla ribalta perchè è stato aggiunto da poco al catalogo di Netflix in alcuni paesi. Ecco la trama super sintetica: «Lo sceriffo Joe Deacon viene coinvolto nella ricerca di un serial killer che sta terrorizzando la città». Un thriller come tanti, direte voi. Ma cos'è che fa così paura?

Fino all'ultimo indizio, stasera in tv su Canale 5: trama, cast e 5 curiosità del crime thriller con Denzel Washington

The Little Things rimanda i fan indietro nel tempo negli anni '90. Secondo i commenti,brividi e paure iniziano immediatamente, e ti costringono a spegnere la tv.

Uno spettatore choccato ha scritto: «I primi 2 minuti sono così spaventosi che non sono sicuro di poter continuare». Un altro fan è stato più preciso.

Ha detto: « Due minuti e 52 secondi mi hanno reso così ansioso che ho dovuto spegnerlo». Sì, c'è anche chi è riuscito ad arrivare alla fine e ha commentato: «Molto strano, a volte divertente e del tutto agghiacciante».

Denzel Washington, droga sul set del suo nuovo film girato ad Amalfi: arrestati due addetti al catering

John Lee Hancock (“The Blind Side”, “Saving Mr. Banks”, “The Founder”) dirige il film da una sua sceneggiatura originale. Il protagonista è questo sceriffo Deacon soprannominato "Deke" (Washington) che viene mandato a Los Angeles per quello che doveva essere un veloce incarico di raccolta di prove. Al contrario, si trova coinvolto nella caccia al killer che sta terrorizzando la città. A guidare l’indagine, il Sergente Jim Baxter (Malek). Ma mentre danno la caccia al killer, Baxter ignora che l’indagine sta riportando a galla alcune situazioni vissute in passato da Deke, svelando segreti scomodi che potrebbero mettere a repentaglio molto più che il suo caso.

Ecco i 25 migliori film girati in Thailandia

Il cast principale include anche Natalie Morales (“Battle of the Sexes”), Terry Kinney (“Mile 22”, “Billions” per la TV), Chris Bauer (“Sully”, “The Deuce”per la TV), Joris Jarsky ( “Bad Blood”per la TV), Isabel Arraiza ( “Pearson”per la TV) e Michael Hyatt (“Crazy Ex-Girlfriend”).

“Fino all’Ultimo Indizio” è prodotto dal premio Oscar ed Emmy, Mark Johnson (“Breaking Bad”, “Rain Man”) e Hancock, con Mike Drake e Kevin McCormick come produttori esecutivi.

Le musiche sono del compositore più volte candidato all’Oscar, Thomas Newman (“1917”, “Bridge of Spies”, “Saving Mr. Banks”).