Ecco i 25 migliori film girati in Thailandia

Un’incredibile tavolozza di colori dove pennellate di blu e verde brillante la fanno da padrone. E poi abiti tradizionali a tinte accese, ricca gastronomia e mercati brulicanti di vita. La Thailandia è un microcosmo a sé, in cui trascorrere alcuni giorni indimenticabili della propria esistenza e lo spettacolo dei suoi incredibili scenari ha sempre incantato registi di grande fama che, qui, hanno deciso di ambientare parte delle loro pellicole. Nel corso del tempo, dunque, sono stati moltissimi gli attori noti in ogni angolo del globo che hanno recitato tra i suoi panorami e hanno lasciato un pezzo di cuore tra le sue isole. Da Denzel Washington a Leonardo DiCaprio, da Sylvester Stallone a Meryl Streep, da Roger Moore a Renée Zellweger, ecco i protagonisti di 25 film, in buona parte, campioni di incassi.

The Ugly American (1963)

In questo film di Marlon Brando, molte riprese si sono svolte a Hollywood ma la Thailandia ha riguardato Sarkan, l’immaginario paese del sud-est asiatico dove a farla da padrone era la Chulalongkorn University di Bangkok. Dal cinema alla vita reale, poi, il passo è stato breve, perché lo statista thailandese che ha interpretato il primo ministro di Sarkhan, Kukrit Pramoj, fu eletto primo ministro thailandese nel 1975.

The Big Boss (1071)

Qui protagonisti sono Bruce Lee e le arti marziani e la trama racconta delle avventure di una giovane combattente cinese che vola in Thailandia per stare con la sua famiglia e si trova, suo malgrado, dentro a diversi intrighi. La location riguarda il distretto di Pak Chong a Nakhon Ratchasima, nel nord-est della Thailandia.

L’uomo con la pistola d’oro (1974)

Questo è tra i più noti lungometraggi che hanno riguardato la Thailandia. Tra i frame si vedono diversi luoghi di Bangkok, come Ratchadamnoen Avenue (vicino al Grand Palace), Ratchadamnoen Muay Thai Stadium, Muang Boran (Città Vecchia) e Damnoen Saduak, il mercato galleggiante (Ratchaburi). C’è il Mandarin Oriental Hotel di Bangkok che fa da sfondo alla cena di James Bond (Roger Moore) con Mary Goodnight (Britt Ekland). Immancabile, però, è lo scenario della baia di Phang Nga e il nascondiglio di Scaramanga (Christopher Lee) è l’isola di Khao Ping Gan, detta “James Bond Island”. Ancora, c’è Khao Tapu (Nail Mountain) dove Scaramanga ha installato i pannelli solari che alimentavano la sua arma laser, un carsico calcareo molto affascinante.

Il Cacciatore (1978)

Un film sulla guerra in Vietnam che, però, è stato girato in Thailandia, conquistando anche molti Oscar. Gli attori principali sono Robert De Niro, Christopher Walken e Meryl Street. Nella scena del bar della roulette russa in cui Walken si spara, lo sfondo è quello della zona di Patpong di Bangkok e il campo dei prigionieri di guerra con le gabbie nel fiume è ambientato a Sai Yok, Kanchanaburi.

Urla del Silenzio (1984)

Qui si parla di genocidio in Cambogia sotto i Khmer rossi, ma i luoghi originali sono stati sostituiti con quelli della Thailandia. Il Railway Hotel di Hua Hin (ora Centara Grand Beach Resort and Villas) è stato scelto al posto del Phnom Penh Hotel e nel film sono presenti anche località a Bangkok e Phuket.

Rambo (1985, 1988 e 2008)

Si tratta di tre film della serie (First Blood Part II (1985), Rambo III (1988) e Rambo (2008)), girati in parte in Thailandia. Nel numero tre, si vede spesso la campagna di Chiang Mai e si riconoscono il tempio di montagna del Wat Phra That Doi Suthep ed il Wat Phra Tak Pha a Lamphun e lo stesso Sylvester Stallone, era solito recarsi al ristorante The Duke vicino al ponte di ferro sul fiume Ping.

Good Morning, Vietnam (1987)

In questo film Bangkok ha sostituito Saigon e si vedono le stanze del Malaysia Hotel trasformate nella stazione radio da cui avrebbe trasmesso il personaggio di Williams, Adrian Cronauer. Alcune riprese sono state effettuate a Phuket.

Kickboxer (1989)

Si tratta di una pellicola dedicata alle arti marziali, dove Jean-Claude Van Damme impara la Muay Thai per vendicare suo fratello. Le location prescelte sono soprattutto Bangkok e Ayutthaya.

Air America (1990)

Lo scenario è quello della provincia di Mae Hong Son, nel nord della Thailandia, rappresenta il Laos in Air America, la storia di un’operazione segreta della CIA in Laos durante la guerra del Vietnam. Si scorge anche il lago Chong Kham nella città di Mae Hong Son.

Heaven & Earth (1993)

Parla della guerra in Vietnam, è diretto da Oliver Stone ed è stato girato tra Bangkok e Phuket. Il bellissimo edificio sino-portoghese di Baan Chinpracha era uno dei luoghi utilizzati nella città antica di Phuket (Phuket Town).

Mortal Kombat (1995 e 1997)

Il primo è stato girato soprattutto intorno agli antichi templi di Ayutthaya e al parco storico di Sukhothai, mentre nel secondo si vede soprattutto Ayutthaya. Il Tempio della Luce in Cina è in realtà il Wat Chaiwatthanaram di Ayutthaya.

The Beach (2000)

Il film è strettamente legato alla Maya Bay di Phi Phi Leh ma, in realtà, sono state interessate diverse località thailandesi. Da allora il turismo alle isole Phi Phi è diventato incontrollato, tanto che Maya Bay è chiusa alle visite.

Amore senza confini (2003)

In questo dramma umanitario con Angelina Jolie, le location d’eccezione sono Chiang Mai, Chiang Rai e Kanchanaburi.

Alexander (2004)

Alessandro Magno è interpretato da Colin Farrel e per le riprese è stata utilizzata la zona intorno al fiume Mekong, nella provincia nord-orientale della provincia di Ubon Ratchathani, invece dell’India. La provincia di Saraburi nella Thailandia Centrale è stata utilizzata come location con l’ausilio di soldati dell’esercito reale thailandese che aiutavano come comparse.

I bellissimi tessuti che si vedono nel banchetto a Babilonia provengono da Korat, il più grande distretto di produzione della seta in Thailandia.

Che pasticcio, Bridget Jones! (2004)

In questo film, Renée Zellweger, Colin Firth e Hugh Grant si trovavano soprattutto tra Bangkok e Phuket, la baia di Phang Nga e Koh Panyee così come la spiaggia di Nai Yang a Phuket.

American Gangster (2007)

Racconta la storia vera del criminale americano Frank Lucas ed è interpretato da Denzel Washington e Russell Crowe. Lukas si è occupato del contrabbando di eroina dal Vietnam a New York, ma le azioni del film si svolgono a Chiang Mai, sia nella città che nella campagna del nord.

Bangkok Dangerous (2008)

Nicolas Cage interpreta la parte del killer professionista Joe che si innamora di una donna thailandese e si ritrova tra Bangkok e la grotta di Tham Luang a Phetchaburi.

Lo zio Boonmee che si ricorda le vite precedenti (2010)

Questo è stato il primo film thailandese ad aver vinto la prestigiosa Palma d’Oro ed è stato girato a Nakhon Phanom e dintorni in Isaan.

The Hangover Part II (2011)

Nonostante tra i frame ci siano libertà eccessive con la geografia della Thailandia (il motoscafo che da Bangkok arriva a Krabi), sono belle le immagini del matrimonio al Phulay Bay Ritz Carlton a Krabi e lo Skybar al Lebua alla State Tower di Bangkok.

The Impossible (2012)

Interpretato da Ewan McGregor e Naomi Watts, racconta la tragedia dello tsunami nell’Oceano Indiano del 2004. Il film è stato girato al Khao Lak Orchid Beach Resort e in altre località della provincia di Phang Nga.

The Railway Man (2013)

Gli attori principali sono Colin Firth e Nicole Kidman. Lui è un ex ufficiale dell’esercito britannico torturato come prigioniero di guerra e costretto a lavorare alla Ferrovia della Morte a Kanchanaburi. Nel tempo, decide di partire per la Thailandia e affrontare l’uomo che gli ha fatto tanto male.

Colpo di Stato (2015)

L’ambientazione è in un generico paese del sud-est asiatico a seguito di un violento colpo di stato. Interpretato da Owen Wilson e Pierce Brosnan, il film è stato girato in locations nel nord della Thailandia, tra cui Chiang Mai e Lampang. Della prima location troviamo lo sfondo montuoso di Doi Suthep, l’Imperial Lotus Hotel, l’aeroporto e le strade vicino al mercato di Waworot.

The Cave (2019)

Questa è la vera storia del salvataggio di una squadra di calcio giovanile rimasta intrappolata in una grotta allagata dall’acqua nel nord della Thailandia. Volontari di tutto il mondo, sono riusciti a salvarli, tirandoli fuori dalla grotta Tham Luang a Chiang Rai.

Da 5 Bloods (2020)

Racconta di quattro veterani dell’esercito americano che tornano in Vietnam (la Thailandia è stata utilizzata per le riprese) alla ricerca dei resti del loro capo squadrone. Le location sono nelle giungle del nord della Thailandia con location come Chiang Mai, il Parco Nazionale Doi Suthep-Pui e Chiang Dao.

F9 (Fast and Furious 9) (2021)

Girato a Krabi, a causa della pandemia da Covid-19 è arrivato nelle sale cinematografiche nell’aprile 2021.