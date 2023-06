Giovedì 15 Giugno 2023, 07:18 - Ultimo aggiornamento: 07:23

Romani e turisti, giovanissimi affascinati dalla possibilità di rileggere sulle pagine di cronaca dell'epoca accadimenti poi entrati nella storia, ma anche visitatori più adulti felici di rivivere taluni momenti attraverso i grandi titoli che li hanno annunciati e raccontati. Sono stati già centinaia gli appassionati e i cultori che, nei primi due giorni di apertura, hanno visitato la mostra di alcune delle prime pagine più significative pubblicate dal 1878 ad oggi su "Il Messaggero", allestita nell'atrio della sua sede, in via del Tritone, aperto alla città in occasione delle celebrazioni per i 145 anni di storia del quotidiano. Ad accompagnare l'esposizione, un ricco calendario di incontri, trasmessi anche in diretta sul sito.

I RICORDI

GLI APPUNTAMENTI

Ieri, la giornata è stata incentrata sui funerali di Silvio Berlusconi, seguiti in diretta, con inviati a Milano e interviste nella sede romana. Tra i protagonisti, Enrico Vanzina e Rino Barillari. «Conoscevo molto bene Berlusconi. Rammento una cena, cui aveva invitato vari sceneggiatori noti. Suso Cecchi D'Amico prese subito la parola e affermò che tutti in quella sala erano contrari all'inserimento delle pubblicità nei film. Calò il gelo più totale», ha detto Vanzina. «Poi, Berlusconi cominciò a riprendere il filo del discorso, uno per uno, alla fine della cena Confalonieri suonava il piano, Silvio cantava e intorno a lui c'erano tutti gli altri. Sapeva incantare con la sua gentilezza e con la prontezza delle risposte». Molti anche i ricordi romani di Rino Barillari, che indossava una cravatta speciale. «Ne ho quattro/cinque che mi ha regalato Berlusconi, questa porta fortuna», ha detto. E poi:«Era un uomo molto disponibile. Una volta, a piazza San Lorenzo in Lucina mi si avvicinò Francesca Pascale e mi disse: "Signor Rino, facciamoci un selfie, così facciamo ingelosire il Cavaliere". L'ho fatto, poi però ho dovuto rifare lo scatto con la mia macchina, altrimenti non avrei avuto la foto per "Il Messaggero"».

Sono state memorie, emozioni, opinioni a intrecciarsi nei tanti incontri in agenda. E sarà così anche oggi con nuovi ospiti e altri eventi. Ad aprire la giornata sarà Barbara Ronchi, che con Settembre di Giulia Steigerwalt, ha conquistato il suo primo David di Donatello, nella categoria miglior attrice protagonista, ed è in Rapito di Marco Bellocchio. A intervistarla sarà Barbara Jerkov. Al femminile anche il secondo incontro: in dialogo con Veronica Cursi, la scena sarà per Pilar Fogliati, che, dopo più ruoli in serie Tv e film, ha debuttato alla regia con Romantiche. Cambio di argomento e di scenario. La diretta si sposterà sulla terrazza per uno show cooking con lo chef Ruben, che preparerà un piatto a sorpresa, unendo tradizione e creatività. A intervistarlo, durante la preparazione della ricetta, saranno Guglielmo Nappi e Alessio Esposito. In terrazza si tornerà poi con i segreti del barbecue svelati da Gianmario Ferrante, presidente di "Spqr grillers".

Ancora spettacolo - ma non solo - con Michela Giraud, che sarà intervistata da Laura Larcan. L'attrice, che si è imposta all'attenzione del grande pubblico attraverso la stand up comedy, infatti, è laureata in Storia dell'Arte Moderna. Tra gli eventi in calendario, il panel con Fabrizio Palermo, amministratore delegato di Acea, che dialogherà con il vicedirettore Alvaro Moretti. Ultimo evento della giornata, l'incontro con The Pills, che parleranno con Francesco Bechis dei loro video podcast. E si proseguirà così, giorno dopo giorno, incontro dopo incontro, fino al 19 giugno, dando voce anzi, voci a città, momento, Paese.