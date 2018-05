Harry e Meghan, primo party da marito e moglie: la duchessa è sempre più chic

Primo impegno da marito e moglie per Meghan e Harry, neo duca e duchessa del Sussex, che hanno partecipato a un garden party a Buckingham Palace in occasione dei festeggiamenti per il 70esimo compleanno del principe Carlo. Per l'occasione Meghan ha scelto un look molto chic con un abito pesca (che però sembra quasi bianco, quasi a voler continuare con gli abiti da sposa) firmato Goat e un cappello indossato di lato.Tait invece per il marito Harry. All'anulare sinistro di Meghan brilla l'anello di fidanzamento con il diamante di Lady D al quale si è aggiunta, ovviamente, anche la fede.LEGGI ANCHE: Harry e Meghan, ecco le prime foto ufficiali del royal wedding