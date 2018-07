Chiara Ferragni e Fedez, arrivano gli inviti per le nozze: giostre e fuochi d'artificio per "The Ferragnez"

Manca poco più di un mese al royal wedding tutto italiano: quello tra Chiara Ferragni e Fedez. E gli inviti per influencer e vari vip sono già arrivati: Chiara ha condiviso sulle sue storie quelle degli amici che li hanno ricevuti. Un invito particolare, in versione pop up con la scritta "The Ferragnez", ruota panoramica e fuochi d'artificio.LEGGI ANCHE Niente battesimo per Leone, Fedez finisce nella bufera: ma lui risponde agli haters Un'anticipazione del matrimonio, che sarà in versione Coachella a Noto, in Sicilia. Tre giorni di festeggiamenti, e probabilmente ne vedremo delle belle.