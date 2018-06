Germania, l'elefante scappa dal circo e passeggia libero in città tra la gente

di Simone Pierini

La. Questa volta non ci sono carcerati tra i protagonisti di questo, ma un esemplare discappato dal suo circo per farsi una passeggiata in piena libertà in città. L'animale passeggia indisturbato in strada col suo andamento ciondolante attirando, ovviamente, l'attenzione delle persone e dei bambini che se lo ritrovano davanti.È accaduto nella città di Neuwied, nella Germania occidentale, e il suo nome è. La polizia ha ricevuto diverse chiamate allarmate da parte degli abitanti che l'hanno individuato. Tuttavia il loro unico coinvolgimento è servito solo a fermare il traffico mentre i responsabili del circo lo hanno recuperato riportato in cattività.Kenia non ha fatto del male a nessuno e non ha fatto danni di nessun tipo. Si è trattata di una «breve e pacifica escursione», spiega la polizia locale.