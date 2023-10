Partita del cuore, amministratori comunali battuti 6 a 2 dai circensi

Grande successo di pubblico per i numeri del Festival internazionale del Circo, che ha chiuso ieri sera a Latina la sua 24esima edizione. Cinque giorni in cui sotto il tendone di via Rossetti la kermesse ha visto sfidarsi cento artisti provenienti da 24 nazioni, che hanno messo in scena nove spettacoli con 22 grandi attrazioni. «Anche questa è stata un'edizione che molti porteranno nel cuore per molto tempo ha affermato Fabio Montico presidente dell'associazione Giulio Montico Guardare al Festival Internazionale del Circo d'Italia come ad una piattaforma che favorisca l'incontro e il confronto proficuo e sereno tra differenti scuole di pensiero o diversi stili della produzione artistica è per me una sfida avvincente e di assoluta soddisfazione».