Leone scappato dal circo, il proprietario: «Ora Kimba sta bene, indagini in corso per capire l'accaduto»

«Ora il leone sta bene, è tornato nel recinto con i suoi fratelli» A parlare è Rony Vassallo, titolare del circo Rony Roller da cui ieri è scappato il leone che si aggirava per le vie di Ladispoli. I proprietari del circo hanno sporto denuncia, (avrebbero detto di aver trovato forzata ma di questo il titolare non vuole parlare: «Non sappiamo come si sia trovato all'esterno. C'è un indagine in corso, non possiamo parlare di questo».

«Fatto sta che si è trovato in un ambiente che non era il suo, è rimasto spaesato, lo abbiamo tenuto tranquillo parlandogli e seguendolo. Ci dispiace per il disagio che si è creato. Polizia e Carabinieri sono stati eccezionali» le parole di Rony Vassallo.