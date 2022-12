«Tuo nipote è nei guai»: l'anziana consegna 11mila euro ai truffatori a Genzano

Incredibile truffa ad un'anziana nel centro storico di Genzano. E' successo alla vigilia di Natale, quando una 78enne ha consegnato un tesoretto da 11 mila euro in contanti, che aveva in casa, ai truffatori che le avevano fatto credere, prima al telefono e poi presentandosi di persona a casa sua, che il nipote fosse nei guai.

I malviventi le hanno fatto credere che suo nipote, di cui hanno citato nome e cognome, e i genitori di quest'ultimo, fossero in difficoltà per un debito, e che le forze dell'ordine stessero per andarli a prendere. La signora, che vive sola, ha consegnato un "tesoretto" di 11 mila euro a uno di loro che si era presentato a casa sua. «Ci sono stati decine di incontri con i carabinieri e la polizia per parlare di come proteggersi da queste truffe, ai centri anziani, in comune, nelle parrocchie - ha dichiarato un familiare - Più volte le abbiamo detto, stando in contatto giornalmente con lei, di non fidarsi di sconosciuti che si presentano a casa chiedendo soldi a nome di figli e nipoti. Ma non è servito a nulla, un bel regalo di Natale per i truffatori, i quali erano almeno in due. Siamo senza parole, non riusciamo a crederci. Credo sia la più cospicua truffa ai danni degli anziani mai accaduta in zona con il minimo sforzo da parte dei malfattori». Se l'anziana li avesse avvertiti, insistono i famigliari, si sarebbero preesntati con le forze dell'ordine cogliendoli sul fatto.