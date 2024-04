Opzione Donna, nuovi requisiti e importi (poco appetibili): quanto si perde? Crollo domande nel 2024

Poche, pochissime, sempre di meno. Le donne che, avendo i requisiti, decidono di andare in pensione anticipata utilizzando il canale di Opzione Donna sono diventate davvero un numero esiguo: solo 1.276 nei primi tre mesi di quest’anno, secondo l’ultimo monitoraggio dell’Osservatorio Inps. Un crollo vero e proprio di domande, in media appena 425 al mese. Se il trend resta lo stesso a fine anno le pensioni liquidate con Opzione Donna saranno quasi la metà dello scorso anno, che ha visto 11.514 donne andare in pensione anticipata con questo canale (una media mensile quindi di circa 959 pensionamenti).