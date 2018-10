La figlia nasconde un segreto, madre scopre tutto dopo una radiografia: «Era visibilmente turbata»

I giovani e gli adolescenti hanno la strana abitudine di mentire ai genitori. Quando la verità viene a galla il rimprovero o la punizione sono nell'aria. A Sydney Allen, ventenne di Clearwater, in Florida, sono toccati cinque minuti di "vergogna" dopo che la madre ha scoperto il suo piccolo segreto in uno studio medico. La verità era lì davanti agli occhi e con i chiaroscuri di una radiografia.

La ragazza doveva sottoporsi a un controllo di routine e, una volta nello studio medico, i raggi X hanno mostrato alla madre - che era lì con lei - i piercing ai capezzoli che nei mesi era riuscita a nascondere. Una scoperta del tutto accidentale, ma che ha scatenato una risata isterica da parte della giovane. La storia è stata raccontata attraverso Twitter e ripresa da giornali angolosassoni come Il "Daily Mail" «Mia madre ha visto i miei piercing non appena la radiografia è comparsa e il dottore e io abbiamo iniziato a ridere istericamente».



Girl, I feel ya pic.twitter.com/zOlfthrFHL — ㅤgrim (@treefuzzz) 24 ottobre 2018

La mamma non tollera piercing e tatuaggi, ma Sydney ha disobbedito al suo volere accettando il regalo di compleanno di sua sorella a giugno. Omettere questo particolare sembrava un gioco da ragazzi: «Dato che di solito non mi tolgo la maglietta ho pensato che sarebbe stato un segreto molto facile da mantenere».



My mom found out I got my nipples pierced today pic.twitter.com/BCRE1dz68f — Syd (@Sydney_allenn) 23 ottobre 2018

Facile fino a quando Sydney non ha fatto il check-up di routine per l'allineamento sulla colonna vertebrale. La ragazza è affetta da siringomielia, una rara condizione che consiste nell'accumulare liquido nel midollo spinale. I medici hanno eseguito una radiografia procedurale della colonna vertebrale, ma la ragazza non sapeva che i raggi X rendono tutti i metalli visibili. Di solito, inoltre, è consigliabile rimuovere i metalli prima di una lastra. Il dottore ha mostrato i risultati e non solo.

«Mia madre era visibilmente turbata ed è diventata silenziosa fissando le aste di metallo estremamente chiare proiettate sullo schermo del computer, e poi ha detto: 'Ne discuteremo più tardi'», ha detto la ragazza.

