Tiktok nel mirino del miliardario americano Frank McCourt: «La compro io». Quanto costa l'app (e perché la vendita)

TikTok potrebbe finire nelle mani del miliardario e filantropo amercano Frank McCourt. L'imprenditore di 70 anni è il proprietario della squadra di calcio francese dell'Olympique Marsiglia e della maratona di Los Angeles. McCourt ha detto di essere impegnato nella trattativa per acquistare la popolare app controllata dalla cinese ByteDance. Il governo americano infatti non vuole che proprietaria dell'app sia la società cinese per motivi di sicurezza nazionale. Il Congresso ha infatti approvato una legge che impone a ByteDance la vendita dell'app altrimenti minaccia di vietarla negli Stati Uniti.

​Tik Tok vietato negli Usa e forse in Europa? L'azienda smentisce «Timori infondati»

Gli altri possibili proprietari

Mentre la battaglia legale è già in corso, con TikTok che ha fatto causa all'amministrazione Biden, molti si stanno proponendo come futuri proprietari. L'ex segretario al Tesoro Steven Mnuchin sarebbe tra gli interessati. Lo stesso sta facendo Kevin O'Leary, il presidente di O'Leary Ventures Chairman, che intende avanzare un'offerta iniziale di 20-30 miliardi di dollari.

L'app e la vendita. Quanto vale

Non si sa ancora a quanto sarà venduta l'app, ma con i suoi milioni di utenti, Tiktok potrebbe valere fino a 220 miliardi di dollari.

L'altro problema da risolvere è se la Cina consentirà la vendita e, se sì, in quali termini. È probabile che non sarà incluso l'algoritmo che la fa funzionare, sottraendo valore all'app. Per McCourt una cessione senza algoritmo sarebbe più vantaggiosa. «Dubitiamo che la Cina venda TikTok con l'algortimo. Ma noi non lo vogliamo perché stiamo pensando a un'architettura differente, a una modalità diversa di pensare a internet e come opera», ha spiegato l'imprenditore, precisando che il valore di TikTok sta nella sua ampia base di utenti, nei suoi contenuti, nel marchio e nella sua altra tecnologia che «non riguarda l'algoritmo».

Gli obiettivi del miliardario McCourt

McCourt vuole comprare l'app e stravolgerla sul fronte dei dati e della privacy e, per questo, ha già consultato alcuni accademici per parlare di come cambiarla. Fra questi c'è Jonathan Haidt, l'autore del libro 'The Anxious Generation' su come gli smartphone hanno avuto un impatto sulla salute mentale degli adolescenti. McCourt è impegnato da tempo in una battaglia per rivoluzionare internet e per sottrarre il controllo dei dati dai giganti tecnologici, con la creazione di quello che ha chiamato 'Project Liberty'. TikTok «sembra una grande occasione per creare un'alternativa all'attuale internet, che è stato colonizzato da grandi piattaforme», ha osservato McCourt in un'intervista al New York Times, specificando che se diventerà lui il proprietario di TikTok restituirà agli utenti il «controllo delle loro identità e dei loro dati».