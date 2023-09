«Quanto spesso pensi all’Impero Romano?». Che significa (e perché è virale) il trend del momento su TikTok

«Quanto spesso pensi all'Impero Romano?». Che ci crediate o no, è questa la domanda del momento su TikTok. E, ancora più sorprendentemente, la risposta (degli uomini) è: «Molto spesso». Il trend funziona così: le donne pongono la domanda ai propri mariti, fidanzati, fratelli, padri, che - nella maggior parte dei casi - affermano di pensare con una certa frequenza all'Impero Romano. Una volta al giorno, tre volte alla settimana, una decina al mese, la sostanza non cambia: gli uomini sembrano avere una morbosa attrazione per l'epoca degli imperatori.

TikTok, il trend dell'Impero Romano

E il fenomeno non riguarda solo gli italiani, anzi, soprattutto all'estero (in particolare negli Stati Uniti) avere il chiodo fisso dell'Impero Romano sembra essere una caratteristica molto comune nel maschio medio.

Il trend ha suscitato una serie di reazioni più o meno contrastanti. Tanto che alcuni studiosi hanno provato a darne un'interpretazione, come riportato dal New York Times.

Le interpretazioni

Secondo Kevin Feeney, docente della New York University, gli statunitensi sarebbero affascinati dall'età romana per diverse ragioni: per la sua società «estremamente patriarcale», che metterebbe in risalto il ruolo del «maschio alpha», ma anche per la sua influenza sulla cultura Usa, dalla forma di governo all'architettura. Judith Hallett, professoressa emerita di studi classici all'Università del Maryland, tuttavia precisa che l'antica Roma era «un luogo dove esistevano molte diverse definizioni di mascolinità», a dispetto della percezione comune della gente.

Il fenomeno in Italia

Il trend nasce negli Usa, ma anche in Italia nelle ultime settimane sta avendo una certa risonanza. A partire dal leader di Azione, Carlo Calenda, che ha pubblicato un video in cui dice: «Penso all'Impero Romano più o meno tutti i giorni. Quando esco da qui e immagino l'Arena, il Colosseo, io che arrivo e Gualtieri lì giù nell'arena con i leoni in mezzo a tutti gli assessori». Al tormentone del momento non si è sottratto nemmeno Fabio Rovazzi, che ha coinvolto Francesco Totti, il quale ha ammesso di pensare all'Impero Romano «tutti i giorni». Da un simbolo di Roma come il "Pupone", in effetti, c'era da aspettarselo.