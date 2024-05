Coppia trova 20 regali di nozze dopo un anno dal matrimonio: «Li avevamo dimenticati in una scatola»

Quando Sarah e Channing, una giovane coppia di Dallas, Texas, hanno deciso di sistemare alcune cose in casa ad agosto del 2023, non avrebbero mai immaginato di imbattersi in una scoperta tanto sorprendente quanto gradita. Tra vecchi ricordi e oggetti non più utilizzati, hanno ritrovato una pila di regali di nozze ancora incartati, dimenticati sotto il velo nuziale di Sarah. Era passato un anno dal loro matrimonio, celebrato con grande gioia nel 2022, e questa scoperta ha aggiunto un tocco di magia inaspettata al loro anniversario.

La scoperta

La coppia aveva conservato il velo dell'abito da sposa in una scatola, senza rendersi conto che sotto di esso si nascondevano ben 20 regali non aperti.

Tra questi, vi erano soldi in contanti, assegni e carte regalo, oltre a lettere indirizzate ai due sposi da parte degli invitati. «Quando ti imbatti in 20 regali di nozze non aperti e nascosti sotto il velo per un anno», ha commentato Sarah, condividendo la sua incredulità e gioia attraverso i social network.

I ringraziamenti agli ospiti

Consapevoli del ritardo, Sarah e Channing hanno immediatamente contattato gli ospiti per scusarsi e ringraziarli per i doni ricevuti. La coppia ha assicurato che l'aneddoto non fosse soltanto una scusa, dimostrando grande rispetto e considerazione nei confronti degli invitati che avevano partecipato al loro giorno speciale. La storia, condivisa attraverso un video che ha rapidamente catturato l'attenzione di migliaia di utenti, ha suscitato anche preoccupazioni pratiche: alcuni si chiedevano se i buoni acquisto potessero ancora essere utilizzati dopo tanto tempo. Fortunatamente, come ha spiegato Sarah, gli ospiti coinvolti sono stati comprensivi e hanno riemesso gli assegni senza alcun problema.