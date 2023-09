Roma, influencer, tiktoker e atleti per la notte dei talenti digitali

Una festa esclusiva, organizzata da una squadra di talent digitali a dir poco irriverenti. Circondati dal placido laghetto dell’Eur che regalava la sensazione di essere immersi in uno spazio fuori dal mondo, influencer, attori, tiktoker e comici si sono uniti ad un ristretto numero di invitati per dare vita a momenti di festa e di gioco, in perfetto stile Wonty. L’evento organizzato sul laghetto dell’Eur è stato infatti ideato da Wonty Media, fondata da Riccardo Pirrone, creativo che ha sdoganato il black-humor sulla rete rendendo ironica anche la morte, insieme agli altri due soci Francesco Rellini e Paolo Camilli.

Sul tradizionale red carpet che per l’occasione si è trasformato in un impertinente black carpet, si sono fermati per la foto di prammatica tanti volti noti della rete come i fratelli Colica de Le Coliche: Fabrizio Colica con uno sbarazzino taglio corto era accompagnato dal marito Giacomo Visconti, mentre Claudio Colica che ha optato per un kimono e delle infradito di gomma, osservava la moglie e attrice Neva Leoni avvolta da una tuta glitterata. L’attore Paolo Camilli che in questi giorni sta recitando in un film insieme a Whoopi Goldberg, scherzava con il collega Lorenzo Balducci che aveva optato per un trucco glitter sul viso.

Tra gli invitati spazio anche allo sport con l’arrivo dei pugili Guido Vianello e Alessio Mastronunzio oltre all’ex campione di tuffi Andreas Billi, mentre gli scatti si susseguivano per immortalare la doppiatrice Marta Filippi, l’ex gieffino Edoardo Donnamaria, Ludovica Di Donato e la stand-up comedian Giorgia Fumo.

Presente anche Giulia Ragazzini, romana in partenza per l’Himalaya alla guida della sfilata più alta del mondo, arrivata insieme alla regista Eleonora Puglia con cui hanno girato di recente “La Giostra”. E ancora ecco la stella brasiliana delle soap Vincenzo Richy, la conduttrice e personaggio tv Priscilla/Mariano Gallo, Giuseppe Falcao, Angelica Massera, Daniele Frontoni e Samuele Bartoletti. Pubblico ipnotizzato davanti alla gara tra ballerini all’interno di un ideale ring dove sfidarsi a suon di mosse proibite, in perfetto stile della serie tv “Pose”. La serata è proseguita con l’irrinunciabile dJset.