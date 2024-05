Tik Tok, la domanda virale alle donne: «In un bosco preferiresti incontrare un uomo o un orso?». Il significato

Spopola un nuovo trend virale su Tik Tok: «Man vs bear», uomo contro orso. Infatti, sempre più spesso si vedono sulla piattaforma video in cui alle ragazze viene chiesto: «Se fossi in un bosco da sola preferiresti incontrare un uomo o un orso?». Molte donne non hanno esitato a dare una risposta davvero sorprendente.

Da dove nasce questo dilemma che è diventato virale?

Si tratta, come accennato, di un trend con un hashtag, diventato di tendenza e virale su TikTok. Tutto è partito dal profilo di Screenshot HQ, una pagina che crea contenuti di notizie, cultura e intrattenimento. Sotto al video sono letteralmente esplosi tantissimi commenti con inoltre 2,2 milioni di like e più di 68mila commenti.

Le risposte delle donne

La risposta della maggior parte delle donne è che preferirebbero incontrare un orso. La motivazione però va oltre e porta alla luce la reale e concreta paura che hanno le donne nei confronti degli uomini quando sono da sole. Alcune risposte, tra le più forti, sono state: «Orso. Un uomo fa paura». O ancora: «Conosco le intenzioni di un orso, quelle di un uomo no». «Scelgo l’orso perché almeno se dico che sono stata attaccata da un orso la gente mi crederà». «Al 100% un orso anche se è terrificante da dire». O ancora: «Nessuno mi chiederà se ho attirato l’orso».

Le reazioni degli uomini

Non sono tardate ad arrivare anche le risposte e commenti degli uomini, anche un po' indignati. Alcuni le deridono, altri sono più nervosi. «Credo che non abbiate visto abbastanza documentari sulla natura», o ancora: «Pensano che l’orso sia Paddington». Ma c’è anche chi si mette in discussione. Meredith Steele, sui social @babiesofsteele, la scorsa settimana ha posto il quesito a suo marito: «Chi preferiresti che nostra figlia incontrasse?».

L’uomo ha risposto che «non gli piaceva nessuna delle due opzioni». Ma che, dovendo scegliere, avrebbe preferito l’orso.