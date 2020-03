Selfie, baci e abbracci: i ragazzi sono meno a rischio coronavirus degli adulti, dal punto di vista fisico, ma con le loro abitudini si espongono (ed espongono i loro familiari) continuamente al contagio. Devono necessariamente rivedere i loro stili di vita, ma non sarà così difficile. Prof. Massimo Ciccozzi, epidemiologo dell'Università Campus Bio-medico, è il momento di mettere da parte i selfie?

«Direi proprio di sì. Ragazzi, evitate i selfie: per farli dovete stare guancia a guancia e non è il momento di farlo. Sappiate che non sarà per sempre così, quando passerà questo momento potrete riprendere le vostre abitudini. Sempre se vorrete farlo».

In che senso?

«Non è meglio una foto naturale, spontanea? Anche in più amici, ma ognuno al suo posto, magari a tavola a distanza. Una bella foto che ci ritragga nella nostra spontaneità: ecco riscopriamo quegLi scatti naturali, senza pose esagerate da selfie».

Come la mettiamo con baci e abbracci?

«Quelli no, per ora no. Poi riprenderanno anche quelli. In questo caso direi di essere globali, virtuali. Mandiamo un bell'abbraccio sui social a tutti o un sorriso via Skype. Ma di persona no, non possiamo».

«Perché no? Una birra non si nega a nessuno, l'importante è restare a distanza di un metro, così come suggerito, seduti al tavolo per la birra o per una pizza a distanza di un metro l'uno dall'altro: un tavolo che prima accoglieva 6 persone ora ne prende tre o quattro al massimo. Tutto qui, inoltre si sta anche più comodi: iniziamo ad apprezzare questo aspetto. In questi giorni ci sto facendo caso: al bar è molto semplice prendere un caffè, ad un metro di distanza dalla persona che sta con noi. Non c'è niente di anomalo e, soprattutto, è un semplice accorgimento che ci arriva da medici esperti, di cui possiamo fidarci, e che ci permette di continuare a fare quello che facevamo prima dell'arrivo del nuovo coronavirus».«Sì, è di certo più sicuro rispetto ad un viaggio su un autobus o una metro affollati».«Sì ma innanzitutto non si sta uno di fronte all'altro, poi si indossa il casco e si viaggia all'aria aperta».

Un consiglio per tutti?

«Ragazzi continuate a vivere la vostra vita, senza diventare ossessivi. Basta seguire alla lettera delle semplici regole: so che ai ragazzi spesso le regole non piacciono, ma ricordatevi che è solo per questo periodo. Non durerà per sempre ed è comunque un suggerimento dato da esperti, per il bene di tutti».



