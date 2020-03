Nuovo aggiornamento dei casi di contagio in provincia di Latina, purtroppo il numero continua a salire e a metà giornata è già arrivato a 17 casi passati per gli ospedali pontini, più l'uomo che da Cisterna è stato portato prima a Velletri e poi allo Spallanzani, più il militare in servizio a Pratica di Mare passato per il Celio e ora in isolamento domiciliare ad Aprilia. Quindi diciannove casi, rispetto ai nove di giovedì sera. Quindi 8 nuovi casi che però non sono stati trasferiti allo Spallanzani di Roma. Di questi sette sono sparsi per gli ospedali pontini, mentre uno è in isolamento domiciliare. Questa decisione è stata presa dai vertici della Asl pontina guidata dal manager Giorgio Casati e dal direttore sanitario Giuseppe Visconti perché le condizioni dei pazienti sono stabili e al momento non destano preoccupazioni.

Nel corso della conferenza stampa che si è tenuta oggi in Regione, dove si è dato conto del fatto che nel Lazio i contagiati sono passati da 44 a 54, l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato ha sottolineato una presenza anomala di casi in provincia di Latina a causa di una festa alla quale hanno partecipato persone provenienti da molte zone d'Italia.

«Ieri sera - sono queste le parole dell'assessore D'Amato - avevano notato una presenza anomala di casi nel territorio Latina, ma ad una prima considerazione non si capiva bene il link. Stamattina con l'aiuto delle forze dell'ordine si è capito che tutti gli infetti hanno in comune una festa conviviale con persone di quella zona alla quale hanno partecipato persone da altre zone del paese». L'assessore ha concluso con un appello: «Chiediamo la massima collaborazione di tutti con la Asl affinché si possano ricostruire i contatti».

Anche a Latina attivato il Centro Operativo di Protezione Civile Comunale. «Ho ritenuto opportuno fare questa scelta - spiega il sindaco Damiano Coletta - per garantire in maniera organizzata tutti i supporti necessari per gestire questa fase di emergenza legata al Coronavirus. I cittadini, in generale, stanno rispondendo con intelligenza e senso di responsabilità nel rispettare le precauzioni indicate per contenere il contagio. Mai come in questo momento serve l’apporto di tutti, dalle istituzioni, ai media, al cittadino per superare questa fase con la consapevolezza e senza panico».

La notizia è in aggiornamento



Ultimo aggiornamento: 17:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA