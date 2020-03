Diciassette casi positivi al Coronavirus in Umbria. L'ultimo è un paziente di Orvieto, nell'ordinanza della sindaca Roberta Tardani è specificato che si tratta di un contatto avuto con un parente residente al Nord. Non ci sono, quindi, focolai umbri.

Coronavirus, oltre 620 casi nelle ultime 24 ore: crescono contagi anche in Europa

Coronavirus, 15enne italiano disabile respinto dal centro di cura a Barcellona: «Vieni dalla zona rossa»

Il paziente 1 dell'Umbria è un giovane uomo di Montecastrilli, risultato positivo dopo una leggera febbre e in isolamento dal 29 febbraio, dopo aver contratto il virus in un incontro di formazione per lavoro a Roma da un collega asintomatico di Castiglione D'Adda.

Nello stesso giorno è stato messo in isolamento a casa un uomo di Foligno anche lui contagiato al Nord

I pazienti più gravi sono risultati un imprenditore di Città della Pieve in Rianimazione di 60 anni a Perugia e un uomo di Perugia. Un uomo di Spoleto è stato messo in un primo momento in isolamente obbligatorio domiciliare e nei giorni successivi è stati trasferito a Malattie Infettive all'ospedale di Terni.



Successivamente gli altri contagiati, in parte collegati ai primi isolati, in parte contagiati per contatti di lavoro o con familiari residenti al Nord sono un altro a Città della Pieve, uno Castiglion del Lago, tre a Terni, di cui una coppia, uno a San Gemini, uno a Baschi in provincia di Orvieto, uno a Bastia, e i rimanenti nel Perugino.

Le persone in isolamento volontario sono oltre 200. L'assessore alla Sanità della regione, Luca Coletto ha dichiarato che "La Regione, di concerto con la Prefettura di Perugia, la Protezione civile regionale e tutte istituzioni, è impegnata costantemente per garantire ai cittadini umbri la massima sicurezza", sottolineando che "i medici e i professionisti che operano nei Servizi sanitari territoriali e nelle Aziende ospedaliere del territorio stanno lavorando 24 ore su 24 per la cura dei pazienti e la tutela delle persone che le quali sono stati in contatto".

Ultimo aggiornamento: 10:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA