Unieuro, il Black Friday parte oggi: il trailer con Pappalardo rilancia lo shopping

Un black friday fuori stagione , Adriano Pappalardo come testimonial, una campagna social e la ricetta per rilanciare lo shopping è servita. Parte oggi, e durerà sino all'8 luglio, l'iniziativa commerciale di Unieuro che anticipa di oltre un mese i saldi e instilla nel cuore degli italiani, con i portafogli sempre più vuoti, il desiderio di fare acquisti a prezzi convenienti.

Ingrediente segreto della formula? Il gran caldo che in queste ore sta inondando tutto lo Stivale spingendo molti a sostenere la classica spesa di inizio estate per mitigare le temperature casalinghe: il climatizzatore.

Una necessità primaria per tutti coloro che, hanno sempre lavorato in ufficio, e che ora si ritrovano in smart working.

Non è un caso se lo spot del “Bastard Black Friday” è ambientato proprio su una torrida isola deserta con un Adriano Pappalardo che impreca contro chi gli impedisce di approfittare di sconti imperdibili.

Un black friday a giugno?

La summer edition ha colto di sorpresa i consumatori abituati a sentir parlare delin autunno (quest'anno il primo prefestivo dopo il giorno del ringraziamento sarà infatti il).

Ma non è tutto perché, solitamente, è il cyber monday a promettere affari grossi per quanto riguarda telefonia e tecnologia.

L'iniziativa spariglia le carte, anticipa i saldi e stravolge le regole del venerdì nero istigando all'acquisto anche chi si era promesso di risparmiare ancora per un po'.

Se si ha bisogno di qualcosa, del resto, perché non approfittare degli sconti?

Intanto sono parecchi gli utenti che hanno iniziato a consultare i motori di ricerca nella speranza che la promozione venisse replicata anche da altre realtà commerciali ma, per il momento, il black friday estivo è solo da Unieuro, è partito oggi e terminerà il prossimo 8 luglio.

