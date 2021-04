Ballando con le Stelle, account ritwitta post volgare. Milly Carlucci: gravissimo, seguirò il caso

Un messaggio volgare e di cattivo gusto postato su Twitter da un utente e retwittato dall'account Ballando_Rai. Milly Carlucci, conduttrice del programma serale Ballando con le Stelle in onda su Rai 1 ha subito voluto chiarire le cose e dopo aver avvisato i referenti in Azienda che avevano già provveduto a cancellare il retweet, ha assicurato che «seguirà fino in fondo gli sviluppi del caso».



APPROFONDIMENTI SUI SOCIAL Alessandro Gassmann e il coprifuoco: «I vicini festeggiano, li... TELEVISIONE Lol, il cast della seconda stagione: il nome dell'attore fa boom... TELEVISIONE Isola dei famosi, Akash e la frecciatina a Ilary Blasi su Instagram:... LA COPPIA Can Yaman e Diletta Leotta, la mamma di lui sarebbe contraria alla... TV Canzone Segreta, il programma vola sui social. Grandi super ospiti...

E’ un fatto gravissimo e intollerabile. Seguirò fino in fondo gli sviluppi. #BallandoConLeStelle — Milly Carlucci (@milly_carlucci) April 15, 2021

Ma il punto è che Ballando, spiega sempre Milly Carlucci, «non ha le chiavi di accesso dell'account».Questo perché «gli account della Rai durante il periodo di Ballando con le Stelle sono gestiti in collaborazione fra Ballando, la Rai, il mio team. Ma poi rimangono in consegna alla Rai una volta finito il programma. Non solo. Anche durante la trasmissione il nostro impegno è solo quello di dare dei contenuti a chi gestisce l'account». Resta quindi da capire chi sia l'utente-autore del messaggio e chi il responsabile della condivisione. Ma soprattutto, il perché del gesto.

E intanto «la Direzione RaiPlay e Digital si scusa per quanto avvenuto oggi sul profilo twitter di Ballando con le stelle. È in corso la ricostruzione esatta dell'accaduto che sembra al momento frutto di un accesso non autorizzato», come scrive in una nota la Direzione Ditgital della Rai.

© RIPRODUZIONE RISERVATA