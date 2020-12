Dopo gli Usa, anche in Romania appare uno strano monolite di metallo: è mistero

Dopo il misterioso monolite di metallo nel deserto dello Utah, poi scomparso, ora ne appare un altro in Europa. È in Romania, nella cittadina di Piatra Neamt, che ne è stato trovato uno simile sulla collina di Batca Doamnei, a pochi metri di distanza dall'area archeologica della Fortezza dei Daci di Petrodava.

APPROFONDIMENTI IL MISTERO Scomparso il monolite nello Utah: forse è opera di un artista... IL GIALLO Monolite nel deserto dello Utah, mistero sulla sua provenienza: ed...

Diverse sono le teorie lanciate per giustificare la presenza del monolite negli Usa, alcune delle quali giustificano la sua comparsa come l'opera di qualche burlone ispirato al romanzo di Artur Clarke, e poi al film di Stanley Kubrick, "2001: Odissea nello spazio". Il New York Times ha anche avanzato un’ipotesi: si tratterebbe dell'opera di John McCracken, artista americano morto nel 2011.

Nello Utah il pilastro era stato avvistato da alcuni funzionari in elicottero ma poi è stato misteriosamente rimosso. La notizia, in poco tempo, ha fatto il giro del mondo diventando virale.

Leggi anche ---> Monolite nel deserto dello Utah, mistero sulla sua provenienza: ed è subito "2001 Odissea nello spazio"

Leggi anche ---> Scomparso il monolite nello Utah: forse è opera di un artista morto nove anni fa

In Romania, si legge sull'edizione on line del quotidiano britannico Daily Mail, la struttura è di circa 4 metri e un suo lato si affaccia al Monte Ceahlau, una delle montagne più famose del Paese.

"Abbiamo iniziato a esaminare lo strano aspetto del monolite – dice Rocsana Josanu, funzionaria locale per la tutela del patrimonio culturale - Si trova su una proprietà privata, ma ancora non sappiamo chi sia il proprietario del monolite. E' in un'area protetta in un sito archeologico".

© RIPRODUZIONE RISERVATA