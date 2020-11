Monolite nel deserto dello Utah, mistero sulla sua provenienza: ed è subito "2001 Odissea nello spazio"

Ritrovamento bizzarro nel deserto dello Utah, dove è comparso uno strano monolite di metallo che a prima vista ricorda il film "2001: Odissea nello spazio". La scoperta è stata fatta dal pilota di elicottero Bret Hutchings mentre era in volo per contare le pecore BigHorn: ad un tratto un riflesso lo ha colpito e lo ha indotto ad atterrare per controllare.

APPROFONDIMENTI SCIENZA Via le scorie nucleari dal terreno: in Basilicata rimosso il monolite... OCEANIA Australia, da ottobre stop alla scalata dell'Uluru: assalto dei...

Australia, da ottobre stop alla scalata dell'Uluru: assalto dei turisti al monolite-simbolo

L’Uluru illuminato da 50mila bulbi: l’incredibile installazione dell’artista Bruce Munro

Così sono partite le indagini del Dipartimento di Pubblica sicurezza dello Utah per capire da dove sia spuntato il monolite: chiunque lo abbia messo lì aveva bisogno di un'autorizzazione. Anche in caso di alieni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA