Veronica Peparini, la relazione con Andreas Muller e la gravidanza gemellare: chi è la ballerina ospite a Verissimo

Il weekend prosegue e Silvia Toffanin è pronta per altre interviste iendite in una nuova puntata di Verissimo. Moltissimi gli ospiti presenti anche oggi, 10 dicembre negli studi di Canale 5, che si racconteranno tra confessioni a cuore aperto e rivelazioni. Tra questi, anche Veronica Peparini insieme al compagno Andreas Muller. La coppia aspetta due gemelle e purtroppo nelle scorse settimane la gravidanza ha avuto alcune complicazioni. Diversi utenti, inoltre, hanno accolto con critiche sgradevoli l'annuncio delle due gemelline in arrivo. «Giusto per guadagnare due euro, visto quanto gli è costata questa gravidanza», ha commentato qualcuno sotto ai loro post. Per mettere in chiaro la situazione prima del loro ritorno in tv, Muller si è sfogato sui social: «Domenica saremo a Verissimo».

Vediamo allora di seguito tutto quello che c'è da sapere su Veronica Peparini, ballerina, coreografa e futura mamma.