Ucraina, i fondi Usa bloccati e il piano di Putin: i perché del disperato appello di Zelenska. Oggi 100 missili dalla Russia

L'appello di Olena Zelenska

«Se il mondo si stanca di aiutarci, ci lascerà semplicemente morire. Per noi è una questione vitale». A lanciare l'allarme è la first lady ucraina Olena Zelenska, in un'intervista alla Bbc che sarà trasmessa integralmente domenica. La guerra a Gaza, del resto, ha inevitabilmente oscurato il conflitto in Ucraina.

Finora nessuno ha chiesto a Kiev di smettere di combattere e avviare un negoziato con Mosca, ma evidentemente il Paese teme questo sviluppo. Zelenska ha espresso un profondo senso di angoscia di fronte agli evidenti segnali di «stanchezza» da parte dei Paesi che finora hanno sostenuto l'Ucraina con finanziamenti cruciali per difendersi dall'esercito del Cremlino.