Ucraina, l'appello della first lady Olena Zelenska: «Se il mondo si stanca di aiutarci, moriremo. Fa male vedere ciò che sta accadendo»

«Se il mondo si stanca di aiutarci, ci lascerà semplicemente morire. Per noi è una questione vitale». A parlare è la first lady Olena Zelenska, moglie del leader ucraino Volodymyr Zelensky che ha rilasciato un’intervista alla Bbc che andrà in onda domani esprimendo forte preoccupazione per il ritardo degli aiuti dopo che i senatori repubblicani negli Stati Uniti hanno bloccato un disegno di legge che prevedeva ulteriori 60 miliardi di dollari all'Ucraina.

Zelensky, la sfogo della moglie Olena: «Ormai siamo una famiglia separata, ho bisogno di mio marito e a nostro figlio manca il padre»

Olena Zelenska e l'appello al Mondo

Solo qualche giorno fa Olena Zelenska aveva espresso nel podcast dell'Economist di non volere piu' il marito nuovamente alla guida dell'Ucraina. «Non voglio che sia il presidente per il prossimo o per i prossimi due mandati», aggiungendo che per lei Volodymyr Zelensky, dopo aver guidato così a lungo una nazione in guerra, avrebbe dovuto fare «qualcosa di nuovo». Già in passato, la first lady ha più volte dichiarato quanto siano complessi e delicati i rapporti tra lei e il marito perché da quando è iniziata l’invasione russa vivono separatamente e si sentono principalmente telefonicamente. Zelenska vive, infatti, in un luogo protetto e nascosto per motivi di sicurezza.