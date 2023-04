Tosca stasera ospite da Geppi Cucciari. Il compagno famoso e la malattia tenuta segreta: ecco chi è la cantante

Tosca ospite a Splendida Cornice. Stasera in tv giovedì 20 aprile alle 21.20 su Rai 3, va in onda una nuova puntata dello show condotto da Geppi Cucciari. Il format che ha come obiettivo quello di indagare sui gusti culturali del popolo italiano (dall'arte al cinema, dalla letteratura al teatro) con un'ironia cucita abilmente sul programma dalla Cucciari, è pronto a ospitare personaggi dello spettacolo e della cultura. Stasera tra gli ospiti, oltre alla cantante ci saranno: Luciana Littizzetto e la coppia di scenografi formata da Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo, Antonella Clerici e la scrittrice francese Valérie Perrin. Ma chi è Tosca?