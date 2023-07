La tragedia del sottomarino Titan ha già attirato un colosso dello streaming che si sta muovendo per la produzione di una serie tv. E per la regia la prima scelta ha un nome e un cognome: James Cameron, regista del film Titanic. Secondo quanto riporta il Daily Mail Cameron sarebbe stato contattato per aiutare a realizzare la serie drammatica sul disastro del sommergibile che ha causato la morte di cinque persone .