Temporale in arrivo a Napoli, è allerta meteo in Campania. Dove e quando colpirà, le previsioni di oggi e domani

È allerta meteo in Campania. Temporale in arrivo a Napoli. Un weekend bagnato dalla pioggia. Non una settimana facile. Le pioggie, anche intense, sono state diffuse e le nubi sempre minacciose. Il sole, certamente, non è mancato. Ma il bollettino della protezione civile incombe ora come l'ennesima minaccia. Chi aveva in mente di passare la propria giornata fuori, probabilmente, dovrà cambiare piani. Andiamo a vedere insieme le previsioni dei prossimi giorni.

Maltempo, fine settimana con allerta in 11 Regioni: in arrivo fronti temporaleschi, ma recupera l'estate di San Martino Le previsioni