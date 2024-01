Tempesta Irene arriva in Italia, forti temporali e intense nevicate: dove e quando colpirà. Le previsioni meteo

Tempesta Irene in arrivo sull'Italia. Il Portogallo ha dichiarato l'allerta meteo. Ma la perturbazione si estende dalla Spagna all'Europa centrale, passando per la Francia, come indicato dall'agenzia meteorologica francese. Giovedì pomeriggio nell'Hauts-de-France potrebbero esserci fino a 10 cm di neve. In Normandia, in particolare nell'Alta Normandia, e nel Nord-Est, gli accumuli di neve potrebbero raggiungere i 7 cm. Più in generale, l'intera metà settentrionale potrebbe vedere accumuli da 1 a 3 cm. Sulle Alpi gli accumuli di pioggia e neve (sopra i 2.200 m) saranno consistenti. Quando e dove colpirà maggiormente? Scopriamo le previsioni per questa settimana.

