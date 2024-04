Traghetti cancellati, dopo le polemiche sindaco di Ponza e Laziomar domani dal prefetto

Tutti convocati in prefettura a Latina. Il sindaco di Ponza Franco Ambrosino, i vertici di Laziomar, la società che gestisce il trasporto marittimo per le isole pontine, ma anche la Regione Lazio. Obiettivo: chiarire il motivo per cui nella settimana di Pasqua sono saltate due corse da Formia a Ponza e altrettante in senso contrario, provocando disagi tra turisti e isolani. Ma il tavolo servirà anche a fare chiarezza su quali siano le procedure standard che determinano se una motonave possa affrontare la traversata, quali sono le condizioni meteo "limite" che possano da una parte garantire un servizio pubblico imprescindibile, quello della mobilità, ma anche la sicurezza di chi è a bordo dei traghetti. Le corse saltate nell'ultima settimana sarebbero da imputare, stando a quanto riferito da Laziomar, alle cattive condizioni meteo. Una giustificazione che non ha convinto l'amministrazione comunale di Ponza, che invece sostiene che il mare fosse sufficientemente sicuro da consentire la traversata. «La nave, inspiegabilmente, non è partita - aveva detto il sindaco qualche giorno fa, «questi sono comportamenti che denotano una sola cosa: essere avulso dalle esigenze degli isolani, fregarsene delle loro necessità. Un tempo questo non accadeva».

D'altronde, come ha ribadito ieri l'armatore di Laziomar Massimo Lauro, è il comandante della nave ad avere l'ultima parola e le sue decisioni sono sovrane. Il problema è anche un altro: sono adeguate le motonavi in servizio sulla tratta Formia-Ponza? La Quirino è stata varata nel 1979 e sicuramente è dotata di una tecnologia ormai superata. L'idoneità dei mezzi in servizio sarà un altro aspetto che verrà sviscerato nell'incontro di domani, con la Regione - ente che affida il servizio di trasporto marittimo - che dovrà anche chiarire gli aspetti legati alla gara d'appalto per l'individuazione del gestore dei collegamenti navali con le isole pontine, sospesa dal tribunale amministrativo regionale in forza di un ricorso presentato dalla Snap. Tutto rimandato all'udienza di merito in programma il 19 giugno, nel frattempo Laziomar è in servizio in proroga.