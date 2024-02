Taylor Swift, la musica, il business e la politica: ecco perché è un fenomeno mondiale unico nella storia

Non sottovalutare Taylor Swift. Suona come un undicesimo comandamento, ma è vero che la popstar più amata e seguita al mondo ha infinite carte da giocare. Reduce dall’aver vinto il quarto Grammy Awards come miglior album per “Midnights” superando il record di artisti del calibro di Frank Sinatra, Paul Simon e Stevie Wonder, la cantante e attrice statunitense è sulla bocca di tutti. Chi parla di musica, chi di social, chi di politica, chi di cinema non può non arrivare a pronunciare il suo nome. Perché? Perché Taylor Swift è ovunque e bisogna far attenzione a considerarla un fenomeno passeggero.