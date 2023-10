Taylor Swift, la guardia del corpo (ex soldato dell'IDF) parte per l'Israele e si arruola nell'esercito

Una guardia del corpo della cantante Taylor Swift è partita per Israele e si è arruolata nell'esercito come volontario. A darne notizie il giornalista Hen Mazzig, che specifica come il militare fosse già stato un memore delle forze di difesa israeliane.

La sicurezza della star statunitense è diventata virale anche per il modo in cui protegge la beniamina del pubblico. Alcuni spettatori, però, non hanno gradito i modo. Secondo quanto riportato dal sito The Onion, il personale di sicurezza che lavorava nel fine settimana di apertura del nuovo film-concerto di Taylor Swift avrebbe "malmenato" gli spettatori per essersi avvicinati troppo allo schermo. "Signorina, ho bisogno che lei faccia un passo indietro", ha detto una guardia assunta per le proiezioni del film The Eras Tour, che si è opposta alla marea di fan di Swift che tentavano di avvicinarsi il più possibile all'immagine proiettata della star.

Urlando "Ti amiamo, Taylor!" e lanciando braccialetti contro lo schermo.

La passione per una cantante, naturalmete, può degenerare.