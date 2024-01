Taiwan e Cina, scenario di guerra (anche) dopo il voto? Pechino: riunificazione inevitabile. Cosa può succedere

Taiwan e Cina, scenario di guerra dopo il voto? William Lai (Lai Ching-te), candidato del Partito Democratico Progressista (Dpp), è il nuovo presidente del Paese. La sua è una vittoria storica perché consegna al Dpp, per la terza volta consecutiva, la leadership dell'isola. Vice presidente dal 2020, 64 anni, Lai difende l'indipendenza di Taiwan e ha un passato di studi in Medicina perfezionati a Harvard. Premier per due anni dal 2017, era stato in precedenza sindaco di Tainan per sette anni. Dal gennaio del 2023 è alla guida del Dpp, considerato «un piantagrane» da Pechino anche se non sostiene formalmente una dichiarazione di indipendenza.