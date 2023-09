Supermercati, quali sono i più convenienti dove fare la spesa? Ecco come si possono risparmiare fino a 3.400 euro all'anno

Perché fare la spesa costa di più? A causa dell'inflazione gli stessi soldi con cui compravo un pacco di pasta un anno fa non bastano per comprare lo stesso pacco (che magari contiene pure meno prodotto all'interno) quest'anno. Il sovraccosto stimato rispetto al 2022 è del 12,6% in più. Nei discount si conta un +15%. La stima è realizzata da Altroconsumo che ha stilato un'indagine per capire dove conviene comprare di più, quali supermercati comabattono meglio l'inflazione e si rivelano, al momento del pagamento, più vantaggiosi. Altroconsumo ha registrato i prezzi per ognuna delle 125 categorie di prodotto considerate (le più acquistate secondo l’Istat), promozioni incluse. L'indagine rivela che facendo la spesa nei discount si può arrivare a risparmiare fino a 3.400 euro l'anno. Vediamo dove e come.