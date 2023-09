Caro spesa, sconto del 10% in supermercati e discount in tutta Italia: ecco il patto contro gli aumenti

Da Esselunga a Conad, da Carrefour a Coop, da Pam a Lidl, passando per Tigre, Famila e Decò. Dal 1° ottobre al 31 dicembre ci saranno sconti fino al 10% sui beni di largo consumo in circa 25mila tra grandi supermercati, discount, superstore e ipermercati (quasi l’intera rete), in tutta Italia. Secondo Assoutenti sono in media 100 euro di risparmi a famiglia solo sulla spesa alimentare (in tutto 4 miliardi in meno per il portafoglio degli italiani). In trenta aziende hanno già detto sì, a cui si aggiunge la rappresentanza dei coltivatori, Coldiretti. Ora quasi tutta la grande distribuzione, secondo le associazioni di categoria, si avvia ad aderire al “trimestre anti-inflazione”, l’iniziativa del ministero delle Imprese, guidato da Adolfo Urso, per limitare i rincari del cosiddetto “carrello della spesa”. In bilico ci sono solo alcune catene di discount, come Eurospin e Md. Oggi, comunque, se ne parlerà al Mimit con Cgil, Cisl e Uil. L’intesa sarà poi firmata ufficialmente giovedì prossimo, 28 settembre, a Palazzo Chigi, con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Ci saranno anche i rappresentanti di artigiani, cooperative, coltivatori, commercianti (Confesercenti e Confcommercio) e distributori (in primis Federdistribuzione).