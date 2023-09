Bonus benzina da 80 euro, prorogati i sostegni per le bollette del gas. Aiuti alle famiglie con la social card

Arriva un altro decreto bollette. Un nuovo provvedimento con misure urgenti in materia di energia e interventi per sostenere il potere di acquisto delle famiglie dovrebbe approdare in Consiglio dei ministri lunedì. Nel testo dovrebbe esserci fra l’altro un bonus benzina di 80 euro una tantum per le famiglie a basso reddito e la conferma degli aiuti in scadenza a fine mese per le tariffe del gas. Intanto il governo, per bocca del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, rilancia il nucleare. «Non si tratta evidentemente di proporre il ricorso in Italia alle centrali di grande taglia della terza generazione, ma di valutare le nuove tecnologie sicure del nucleare innovativo quali gli Small modular reactor e i reattori nucleari di quarta generazione», ha detto ieri Pichetto, dopo la prima riunione della Piattaforma nazionale per un nucleare sostenibile istituita in seguito all’approvazione in Parlamento lo scorso maggio di una mozione che ha impegnato il governo a sostenere la ricerca tecnologica sull’atomo. I risultati del lavoro della nuova piattaforma, a cui partecipano soggetti pubblici, università e imprese, «saranno la base per valutare l’elaborazione e l’adozione da parte dell’Italia di una Strategia nazionale per il nucleare sostenibile», ha sottolineato il ministro.

Bonus benzina da 80 euro al mese dopo la Nadef: l'importo sarà caricato sulla carta "Dedicata a te"

L’AIUTO

Tornando al decreto, l’esecutivo - in un momento in cui il carovita continua a incidere sulle tasche delle famiglie e i prezzi dei carburanti continuano a salire - intende venire incontro ai nuclei a basso reddito con un bonus benzina di 80 euro. Il sostegno verrà accreditato direttamente sulla social card, la carta prepagata con un contributo una tantum di 382 euro distribuita nei mesi scorsi alle famiglie composte da almeno tre persone con Isee inferiore a 15mila euro. La platea dei destinatari sarà quindi la stessa, circa 1,3 milioni di nuclei e la misura, anche questa una tantum, ha un costo di circa 100 milioni.

Ancora incerto invece il rinnovo del credito di imposta sull’acquisto del carburante per gli autostrasportatori, una misura che vale altri 200 milioni circa.

Per quanto riguarda le bollette del gas, nonostante il calo delle quotazioni del metano dai picchi della scorsa estate, il governo punta a confermare gli aiuti in scadenza destinati alle fasce più deboli. A fine settembre scade infatti il potenziamento del bonus sociale, lo sconto sulla bollette per i nuclei in condizioni di disagio economico che scatta in automatico (per le famiglie numerose l’agevolazione rafforzata è invece già previsto che resti in vigore fino al 31 dicembre). «Il governo ha predisposto una serie di bonus sociali volti a contenere l’aumento delle bollette dell’energia e del gas. Uno sforzo economico imponente che porteremo avanti», aveva ribadito nei giorni scorsi Pichetto. Anche se i prezzi del gas non spaventano più - ieri sul mercato di Amsterdam sono risaliti ancora fino a sfiorare i 40 euro al megawattora ma restano comunque su valori pari a circa un decimo dai massimi di oltre 340 di fine agosto 2022 - c’è il rischio di nuovi rincari. Per evitare che da ottobre la bolletta del metano risalga per tutte le famiglie potrebbero poi essere confermati per un altro trimestre anche la riduzione dell’Iva al 5% e l’azzeramento degli oneri genrali di sistema per il gas che scadono sempre il 30 settembre.

Intanto il governo potrebbe varare una nuova proroga della fine del mercato tutelato dell’energia, prevista a fine anno. «Sono in corso valutazioni da parte del governo sul meccanismo di traghettamento al di fuori del mercato tutelato dei clienti domestici, ed in particolar modo dei vulnerabili, tenendo conto dell’instabilità dei prezzi dell’energia in questa fase storica», ha detto Pichetto.