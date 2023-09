Tredicesime detassate anche ai pensionati, aumenti in arrivo: requisiti e da quando

Tredicesime detassate anche per i pensionati. Ma non solo, anche aliquota agevolata al 10% per gli incrementi contrattuali (massimo 500 euro l’anno) in una sorta di mini flat tax incrementale per i dipendenti. E poi la deduzione per le spese per smart working, spostamenti da casa a lavoro e formazione, oltre alla messa a regime del prelievo leggero sui premi di produttività. Sono i contenuti dell’ultima bozza elaborata dalla commissione e anticipata dal Sole 24 ore.

