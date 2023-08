Ladro acrobata scoperto e bastonato dai condomini, salvato dal linciaggio a Ostia

Sorpreso a tentare un furto in appartamento. Circondato, preso a bastonate e salvato dal linciaggio solo grazie all'intervento dei carabinieri. Protagonista della vicenda accaduta nella tarda serata del 24 agosto a Ostia è un giovane ladro acrobata.

Ladro acrobrata rischia il linciaggio

Il giovanissimo ladruncolo è stato scoperto mentre tentava di forzare una finestra di un'abitazione in un complesso in via dei Bragozzi.

Ha provato a darsela a gambe lanciandosi nel cortile del condominio. Ma i condomini, armati di bastone, lo hanno raggiunto e accerchiato. E giù calci, pugni, bastonate. E minacce. Il trambusto ha richiamato l'attenzione degli abitanti della zona. Che hanno allertato il 112. Nei dintorni c'era anche un carabiniere libero dal servizio. I militari sono arrivati giusto in tempo per "salvare" il giovane - 16 anni appena - dal linciaggio. Il ragazzo viene soccorso anche dall'ambulanza, ma poi rifiuta il ricoveto. Viene portato in caserma: affidato ai genitori, è stato denunciato per tentato furto.