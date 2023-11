Stasera in tv, cosa vedere? Film, serie e programmi in onda oggi sabato 4 novembre su Rai, Mediaset, La7 (e non solo)

Cosa vedere stasera in tv? Tra film, show e attualità, i telespettatori avranno l'imbarazzo della scelta. Dalla nuova puntata di «Ballando con le stelle» su Rai 1 al nuovo appuntamento con «Tu si que vales» su Canale 5, passando per il film «Sonic» su Italia 1, le alternative sono infatti moltissime. Di seguito la guida completa ai programmi tv della prima serata di oggi, sabato 4 novembre, dalla Rai a Mediaset, passando per La7 e TV8.

Verissimo, da Dayane Mello a Stefano Tacconi, passando per Monica Guerritore e Veronica Peparini: tutti gli ospiti del weekend